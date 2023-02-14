أعلن الفنان أحمد حلمي، عن موعد عرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «ميمو»، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وستعرض يوم 20 فبراير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، في منطقة بوليفارد رياض سيتي التي تحتضن الفعاليات.

ويعود الفنان أحمد حلمي للمسرح بعد غياب سنوات طويلة، بعمل يحمل اسم «ميمو»، حيث يشهد المسرح انتعاشة قوية بعودة عدد كبير من النجوم عليه خلال الفترة الاخيرة.

وكان أحمد حلمي قد توقف عن المسرح منذ مسرحية «حكيم عيون»، الذي قدمها عام 2001 مع الراحل علاء ولي الدين والفنان كريم عبدالعزيز، أي بعد غياب 22 عام.

مسرحية «ميمو» يشارك فيها بجانب احمد حلمي، مجموعة من الفنانين هم؛ هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهنا شيحه، وأحمد رزق، ومحمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وعلى جانب آخر يحضر أحمد حلمي لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم «لسة حتة»، ومن المرجح ان يتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء.



