وزارة الأمن الإسرائيلية تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد من الجيش

تستعد وزارة الأمن في حكومة الاحتلال، لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش، في ظل معطيات تصفها الوزارة بأنها قاسية في أعقاب الحرب.

واتخذت إدارة التأهيل، استعدادات لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي، بعد استقبال 5500 العام الماضي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد تقارير، بأنّ عدد جنود الاحتلال الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه، وفق وكالة "معا".

وقبل يومين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن عدد الجنود الذين أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفةً بإصابة 2855 جنديًّا.

علماً بأن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي تثبت أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن 2855 جنديًّا إسرائيليًّا، أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1326 جنديًّا أصيبوا منذ بدء المناورة البرية.

وأشارت إلى أنّ 343 جنديًّا لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 27 في حال خطرة.

وقبل أسبوع، أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ وحدة النقل العملياتي التابعة له، أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدّي لقوات الاحتلال في عدة محاور اشتباك في قطاع غزّة، وتدور اشتباكات ضارية في مدينتي رفح وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة للتوغّل في المنطقة.