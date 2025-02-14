هيكي يتعافى من الإصابة ويعود لصفوف برينتفورد

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انتظم آرون هيكي، لاعب برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم، للتدريبات بعدما غاب منذ أكتوبر 2023.

وتعرض المدافع الأسكتلندي البالغ من العمر 22 عامًا لمشكلة في أوتار الركبة خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي الموسم الماضي.

وبعدها تعرض لنكسة أثناء تعافيه في حصة تدريبية في أغسطس 2024 قبل أن يخضع لجراحة للمرة الثانية.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هيكي وقع على عقد جديد لمدة 3 أعوام ونصف، الشهر الماضي، ليمدد البقاء مع برينتفورد حتى صيف 2028.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، ذكر برينتفورد: "آرون هيكي انتظم في أجزاء من تدريبات الفريق الأول، والخطة هي أن يعود للمران بشكل كامل الأسبوع المقبل".

وشارك آرون هيكي مع المنتخب الأسكتلندي للمرة الأولى في مارس 2022 ومنذ ذلك الوقت شارك في 14 مباراة دولية لمنتخب بلاده.

ويتواجد برينتفورد حاليا في المركز 11 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لمواجهة وست هام غدا الأحد.