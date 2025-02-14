 أول تعليق من عصام صاصا بعد خروجه من السجن: أنتوا فاكرني انتهيت.. أنا جيت - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 6:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أول تعليق من عصام صاصا بعد خروجه من السجن: أنتوا فاكرني انتهيت.. أنا جيت

مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 6:33 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 6:33 م

"أنتوا فاكرني انتهيت.. أنا جيت" بهذه الكلمات رد الفنان عصام صاصا على كل من كان يعتقد أنه لن يعود للساحة الغنائية بعد أزمته الأخيرة ودخوله السجن، عبر فيديو على حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وكان عصام صاصا قد خرج من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.


وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد تسبب في وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، على الطريق الدائري، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدول العربية التي كان متواجدا فيها لإحياء حفل غنائي، في أغسطس الماضي.

"أنتوا فاكرني انتهيت.. أنا جيت" بهذه الكلمات رد الفنان عصام صاصا على كل من كان يعتقد أنه لن يعود للساحة الغنائية بعد أزمته الأخيرة ودخوله السجن

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