أول تعليق من مدرب النصر على الفوز أمام أهلي جدة

أبدى ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه فريقه على مضيفه الأهلي في قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالنقاط الثلاث، قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي، والمواجهة كانت مثيرة ومليئة بالندية، وسيطرنا على رتم المباراة، ونجحنا في إغلاق المساحات أمام نقاط قوة الأهلي".

وأما عن الغيابات التي قد تؤثر على الفريق في اللقاء المقبل أمام الاتفاق.. قال: "النصر بمن حضر، لا أشعر بالقلق من الغيابات، وهدفنا هو ضمان المركز الثالث على أقل تقدير".