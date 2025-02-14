لماذا تنخفض الأسعار 30% في معارض أهلا رمضان؟ رئيس لجنة التجارة الداخلية يجيب

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض «أهلا رمضان» مبادرة من الاتحاد والتجار لتخفيف العبء المالي على الأسر خلال شهر رمضان، لا سيما وأن المصروفات في هذا الشهر تعادل مصروفات شهرين أو ثلاثة من الشهور العادية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» إلى توفر جميع السلع بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35%، لافتا أن كيلو السكر يتراوح بين 28 إلى 34 جنيهًا حسب النوع، والزيت من 65 إلى73 جنيها.

وأوضح أن الياميش يعد السلعة الوحيدة التي لم تشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بمعظم السلع، مؤكدا في الوقت ذاته أن إجمالي الانخفاض في الأسعار لن يقل عن 30 % مقارنة بالعام الماضي،

وناشد المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع مرة واحدة وشراء الاحتياجات بشكل متقطع أسبوعيا بدلا من شرائها لشهر كامل.

ورد على تساؤل حول سبب خفض شركات القطاع الخاص الأسعار بنسبة 30% في رمضان ضمن المبادرة دون عن باقي الأشهر، قائلا: «السؤال أن لماذا لا تنخفض الأسعار 30% إلا في شهر رمضان؟ ولماذا ننتظر شهر رمضان لنرى هذه التخفيضات؟ الإجابة أن المصنعين والتجار يتلقون دعما من الاتحاد العام للغرف التجارية».

وتابع أن «الاتحاد يوفر لهم مساحات العرض في المعارض، وبالتالي بدلا من تحميل هامش تكلفة كبير على السلعة، الاتحاد يقوم بإلغاء هذه التكاليف على المُصنع أو التاجر، وفي المقابل يكتفي التاجر بهامش ربح بسيط».