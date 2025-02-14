مصر تشارك في بورصة السياحة الدولية بإيطاليا

شاركت مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، في بورصة السياحة الدولية BIT 2025 ، بمدينة ميلانو في إيطاليا، والتي تعد أهم وأقدم معرض سياحي في إيطاليا ووسط أوروبا، وتحرص الوزارة على المشاركة بها سنوياً.

وافتتح الجناح المصري السفيرة منال عبدالدائم قنصل مصر العام في ميلانو، بحضور محمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا، والمكتب السياحي بدولة روسيا ودول الإشراف التابعة لها، وشيرين سمير لبيب مسئول الملف الإيطالي بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من ممثلي الفنادق وشركات السياحة المصرية.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد مسئولي وزارة السياحة عدة لقاءات مهنية مع عدد من كبار منظمي الرحلات الإيطاليين وشركات الطيران وشركات العلاقات العامة المتخصصة، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع العديد من ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية المتخصصة في الشأن السياحي، والتي تم خلالها التأكيد على أن السوق الإيطالي يعد من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، ويهتم سائحيه بالمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري وبزيارة الوجهات السياحية المتعددة به منها، القاهرة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والساحل الشمالي، وسيوة، والصحراء البيضاء.

وخلال هذه اللقاءات، أشارت الوزارة إلى التنوع السياحي الذي تتميز به مصر مستعرضاً استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية التي تركز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية المتميزة بمصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم من حيث التنوع السياحي Unmatched Diversity.

كما أشارت الوزارة إلى المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة لمصر وما شهدته من نمو غير مسبوق خلال عام 2024، حيث بلغ أعداد السائحين 15.750 مليون سائح، وذلك على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يعكس الأمن والآمان الذي تتمتع به مصر.

وتطرقت أيضاً للحديث عن التطوير الذي تشهده البنية التحتية الأساسية ولاسيما في المقاصد السياحية، والمدن السياحية الجديدة التي تم إقامتها والمطارات الجديدة التي تم إنشائها.

كما تناولت اللقاءات أيضاً الحديث عن منطقة الساحل الشمالي، ومدينة العلمين الجديدة، وما تشهده من تطور وتنمية حضرية، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي سيتم افتتاحه قريبا، ومسار العائلة المقدسة في مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من المقاصد السياحية بمصر منها الفيوم باعتبارها مقصد سياحي قريب من القاهرة، ويمكن زيارته لمدة يوم أو ليلة واحدة، وكذلك مدينة الإسكندرية المقصد الكزموبوليتان.

وشاركت الوزارة هذا العام في المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع، ويضم 13 عارضا مصريا يمثلون فنادق وشركات سياحة وشركات طيران من بينها شركة مصر للطيران.