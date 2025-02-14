مؤسس «منصة مصر العقارية» بعد إطلاقها: الأولى عربيا وتعتمد الذكاء الاصطناعي للتسعير

أطلق المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المنصة التجريبية «مصر العقارية»، والتي تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا.

وقال أحمد البطراوي، مؤسس المنصة، إن الخطوة ستشكل نقلة كبيرة في القطاع العقاري المصري، موضحا أنها تعتمد على نظام تكنولوجي متطور تم تطويره بالتعاون مع أكبر شركة برمجيات عقارية في العالم، يعمل بها أكثر من مليوني مطور.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساءDMC » مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC»، أن المنصة توفر معلومات دقيقة وشاملة عن كل عقار، بما في ذلك رقم العقار والمطور المسؤول عنه.

ونوه أن المنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد متوسط أسعار العقارات، وفقا للمساحات ونوعية التشطيب في كل منطقة، مؤكدا أنها لا تقل في كفاءتها عن أي منصة عالمية، لا سيما وأنها تعمل بالتكنولوجيا نفسها التي تستخدمها المنصات العقارية الرائدة عالميًا.

وأضاف أن المنصة تشمل جميع عقارات من الشركات والمطورين ، موضحا أن المشكلة السابقة كانت تكمن في عدم مصداقية معظم المواقع العقارية، والتي كانت تسبب في طرد المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن تطوير المنصة استغرق ثلاث سنوات، مؤكدا أنها ستتيح للمستخدمين المشاركة في مزادات عقارية وإبرام عقود البيع عبر الإنترنت بما يجعلها الأولى من نوعها في العالم العربي.