أطلقت الحكومة الإندونيسية ثلاثة مشروعات واسعة النطاق للكربون الأزرق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31" المنعقد في أنطاليا بتركيا، مما يعكس التزامها بحلول مناخية قائمة على النظم البحرية.

ويشترك في هذه المبادرة عدة وزارات إندونيسية بقيادة وزارة البيئة، ووزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك، والوزارة التنسيقية لشؤون الغذاء، وهي تعتبر جزءا من جهود استراتيجية تستهدف النظم البيئية الساحلية في شمال كاليمانتان، والساحل الشمالي لجاوة، وشرق بيليتونج.

وأوضح نائب وزير البيئة الإندونيسي دياز هندروبريونو، أن المشروع الرئيسي في شمال كاليمانتان يتم تمويله بدعم من البنك الدولي ومساهمة مالية من الدنمارك، حيث تبلغ قيمة التمويل نحو 4 ملايين دولار مخصصة لبناء القدرات وتنفيذ المشروع وجهود الحفاظ على البيئة المرتبطة به، ومن المتوقع أن يسهم في تعويض ما يقرب من 5.5 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وفقا لمعايير "فيرا" الدولية.

أما المبادرتان الأخريان، فتخضعان لإدارة وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك، حيث تغطي إحداهما مساحة 81 ألف هكتار على طول الساحل الشمالي لجاوة، بينما تغطي الأخرى مساحة 14 ألف هكتار في شرق بيليتونج.

ومن جانبها، شددت ناني هينديارتي، نائبة الوزير للتنسيق المعني بتوافر الغذاء والأمن الغذائي في الوزارة التنسيقية لشؤون الغذاء، على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أن ما يقرب من 50 بالمائة من القيمة الاقتصادية الناتجة عن مبادرات الكربون الأزرق ستعود بالنفع المباشر على المجتمعات الساحلية.

وقال المدير العام لإدارة الشؤون البحرية في وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك الإندونيسية، كوسوارا، إن الهدف الرئيسي من تطبيق التقييم الاقتصادي للكربون هو استعادة النظم البيئية، مع السعي في نهاية المطاف إلى توفير حل لمشكلة التغير المناخي، مؤكدًا أن المنافع المكتسبة من تقييم الكربون تعد حافزا لدعم جهود الاستعادة البيئية.