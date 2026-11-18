وافق برلمان لاتفيا، الثلاثاء، على تشكيل حكومة جديدة، بعد نحو ستة أسابيع من الانتخابات العامة، مؤكدا تولي ائتلاف يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء الحالي أندريس كولبيرجس السلطة.

وبعد مناقشات استمرت عدة ساعات، صوت 57 نائبا لصالح الائتلاف المكون من حزبين بينما صوت 34 نائبا ضده.

وبموجب اتفاق الائتلاف، تعهد الشريكان بمواصلة تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها ضد روسيا حتى تحقيق النصر. كما يهدفان إلى دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وقطع الروابط الاقتصادية بين لاتفيا وكل من روسيا وبيلاروس.

وقاد كولبيرجس، الذي يتولى منصبه منذ مايو ، حزبه إلى تحقيق نتيجة قياسية في انتخابات الثالث من أكتوبر ، بحصوله على 41 مقعدا من أصل 100 في البرلمان. وباحتساب مقاعد شريكه في الائتلاف، تتمتع الحكومة بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعدا، ما يعني أنها قد تحتاج إلى دعم أحزاب أخرى إذا تراجع التناغم داخل الائتلاف.

وتضم الحكومة الجديدة سياسيين وخبراء مستقلين، فيما يحتفظ كولبيرجس وعدد من وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم.

وسيحتفظ الكولونيل السابق في الجيش رايفيس ميلنيس بمنصب وزير الدفاع. ويتولى الدبلوماسي المخضرم جيرتس ياونزيمس منصب وزير الخارجية، فيما يصبح الخبير الاقتصادي كارليس بورجايلس وزيرا للمالية. وينتمي الوزيران الأخيران إلى مجموعة تضم ثمانية أعضاء جدد في الحكومة.

وتعد وزيرة الرعاية الاجتماعية إيلزه إندريكسونه المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 14 عضوا.