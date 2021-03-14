نفى خالد عباس، نائب وزير الإسكان المشروعات القومية، الشائعات المترددة عن إنشاء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إنه سيكون لها بوابات فقط، كي يشعر الناس بأنهم في منطقة جديدة.

وأضاف عباس، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أي مخطط لمدينة يكون نسيجًا واحدًا، معقبًا: «ماينفعش أعمل مدينة للأغنياء.. مين هيشتغل في المحال التجارية ويقوم بالخدمات؟».

وأوضح أنه يتم تخصيص أماكن متميزة للأكثر دخلًا، ومناطق أخرى للإسكان، لكن يجب أن تضم كل الأنشطة بالمستويات كافة، مشيرًا إلى إنشاء مدارس حكومية بجانب الخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن أغلب من سيتواجدون في العاصمة الإدارية الجديدة متوسطي الدخل، والبعض منهم فقط في المناطق المتميزة، مضيفًا أن تخصيص مدينة لفئة واحدة غير منطقي ولا يحدث في أي مكان بالعالم.

وذكر نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الشقق الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة متوفرة لجميع المواطنين، كل حسب دخله، مؤكدًا أنه يتم إتاحة كل أنواع الإسكان للراغبين.

