 السعودية: توقيف 241 شخصا في قضايا فساد يعمل بعضهم في وزارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: توقيف 241 شخصا في قضايا فساد يعمل بعضهم في وزارات

د ب أ
نشر في: الأحد 14 مارس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: الأحد 14 مارس 2021 - 9:42 م

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية اليوم الاحد توقيف 241 شخصا في قضايا فساد يعمل بعضهم في وزارات ومؤسسات حكومية بينها وزارة الداخلية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن إجراءاتها لمكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم، أسفرت عن التحقيق مع 757 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 241 مواطنًا ومقيمًا.

وأوضحت الهيئة أن من بين الموقوفين موظفين من وزارات الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي.

وأضافت الهيئة أن الموقوفين تورطوا بالرشوة، و استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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