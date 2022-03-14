زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المستشفى العسكري في كييف؛ حيث يقبع الجنود المصابون خلال القتال مع القوات الروسية.

ونُقل الجنود المصابون إلى المستشفى العسكري إثر تعرضهم لإصابات متفاوتة في منطقة كييف.

وخلال الزيارة التي شملت غرف التمريض وقاعات الإنعاش منح زيلينسكي الأوسمة والميداليات العسكرية للشجاعة والتفاني للجنود، كما كرم موظفي المستشفى لعملهم النموذجي في ظروف صعبة، وقد شوهد وهو يلتقط صورة سيلفي مع أحد الجنود.

ميدانيًّا، قتل شخص واحد على الأقل وجرح 12 آخرون جراء ضربة على مبنى سكني في كييف، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني في وقت تستعر المعارك على مشارف العاصمة التي تسعى القوات الروسية إلى محاصرتها.

وكتبت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على حسابها على تطبيق تيلجرام، أن مبنى مكوّنًا من ثماني طبقات في حيّ أوبولون في شمال كييف، استُهدف فجرًا على الأرجح "بنيران مدفعية" ما تسبب بحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.