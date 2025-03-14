ألمانيا تحقق مع مشتبه بهم بتهم تتعلق بالعمل القسري والإتجار بالبشر

قال مكتب المدعي العام الألماني في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن ممثلي الادعاء الألمان يحققون مع 13 شخصا مشتبها بهم يشكلون أفراد عصابة بتهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال والعمل القسري والاتجار بالبشر.

وقال المحققون، في مدينة أولدنبورج بشمالي ألمانيا، إنه يشتبه في قيام العصابة بارتكاب جرائم عديدة على مدار سنوات، حيث استولت بالاحتيال على أكثر من مليون يورو (1ر1 مليون دولار).

وأفادت أنباء أن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و62 عاما، كسبوا ثقة الضحايا عبر منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي، وأقنعوا ضحاياهم بتحويل الأموال بإدعاء أنهم يمرون بحالة طارئة. كما يُتهمون أيضا بإرسال فواتير مزيفة.

ويشتبه في أن العديد من المتهمين أعضاء في منظمة المافيا النيجيرية "بلاك أكس"/ الفأس الأسود.

كما يحقق الادعاء أيضا في شبهات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال و العضوية في منظمة إجرامية.

ويتردد أن بعض المشتبه بهم استعانوا بأشخاص لا يحملون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل لإنجاز مهامهم، مع احتفاظهم بالأجور لأنفسهم.

وأصدر المحققون ثلاث مذكرات اعتقال في ألمانيا والنمسا. وخلال مداهمة أمس الأربعاء، قاموا بتفتيش اثني عشر منزلا في ساكسونيا السفلى وبريمن، بالإضافة إلى مكان عمل.

وصادر المحققون أدلة وأصولا، بما في ذلك مبلغ نقدي يصل إلى خمسة أرقام متوسطة.





