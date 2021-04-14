تخطط فرنسا لمواصلة التطعيمات ضد كوفيد- 19 بلقاح من إنتاج شركة جونسون آند جونسون، برغم التقارير الي نشرت عن الآثار الجانبية النادرة التي أدت إلى جلطات دموية لدى عدد محدود من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال اليوم الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في باريس، إن سيتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما كما هو مخطط.

وأضاف أن الشحنة الأولى المؤلفة من حوالي 200 ألف جرعة لقاح وصلت بالفعل إلى البلاد.

وقالت شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون أمس الثلاثاء إنها ستؤجل إطلاق لقاحها في أوروبا. وقالت إنها تلقت تقارير عن تجلط الوريد الجيبي بعد التطعيمات وقررت تأجيل إطلاق اللقاح. وذكرت الشركة إنها تعمل مع خبراء وسلطات صحية للتحقيق في الحالات.

وقال أتال إن الحكومة تواصل أيضا استخدام لقاح أسترازينيكا، لكنه أقر بوجود شكوك بين السكان بشأن هذا المنتج.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء جائحة فيروس كورونا حيث سجلت وفاة ما يقرب من 100 ألف شخص بسببها.