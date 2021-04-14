 بايدن: اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: اكتمال سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 10:36 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من الأول من مايو، على أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر.

وقال بايدن "القوات الأمريكية وكذلك القوات التي ينشرها حلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركاؤنا في العمليات ستكون خارج أفغانستان قبل أن نحيي الذكرى العشرين لهذا الهجوم الشنيع في 11 سبتمبر".

وذكر أنه رابع رئيس للولايات المتحدة يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وأنه لن ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس.

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا، حان وقت عودة القوات الأمريكية إلى الوطن".


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