 الاثنين.. «رمضان ومحبة الأوطان» بملتقى الهناجر الثقافى - بوابة الشروق
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الاثنين.. «رمضان ومحبة الأوطان» بملتقى الهناجر الثقافى

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:42 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 6:42 ص

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى، بعنوان "رمضان ومحبة الأوطان "، وذلك في التاسعة من مساء يوم الاثنين 18 أبريل الجاري، بمركز الهناجر للفنون.
يشارك ضيوف الملتقى، فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائيه المرقسية بالعباسية، وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.
ويتضمن الملتقى فقرات فنية مميزة تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، بحضور الفنان شادي سرور مدير عام المركز، وكوكبة كبيرة من المثقفين والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، ومتابعي ومحبي الملتقى.

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