شعبة القصابين: تراجع أسعار اللحوم البلدية إلى 350 جنيها

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار اللحوم البلدية تراجعت بمقدار 50 جنيها خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

ورد خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء السبت، الانخفاضات إلى عاملين رئيسيين أبرزهما تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق، وكذلك قلة الطلب على اللحوم بسبب عيد الفطر.

وأشار إلى تراوح أسعار اللحوم البلدية حاليا بين 350 و 450 جنيها للكيلو، بعد أن كانت تتراوح بين 400 و 500 جنيه قبل خمسة أسابيع، مرجعا فارق الـ 100 جنيه إلى اختلاف نوعية اللحوم.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم المستوردة المجمدة تتراوح بين 220 إلى 300 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن أسواق اللحوم تشهد حالة من الاستقرار في التوقيت الحالي.

وتوقع «وهبة» أن تستمر أسعار اللحوم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة حتى عيد الأضحى المبارك، وذلك مع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف.