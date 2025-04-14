قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشكلة طب في مصر من حيث نقص أعداد الأطباء والممرضين وكذلك تدني مرتباهم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه يدعم حقوق الأطباء لكنه يجب أن ينادي بدور الدولة في بقائهم وعدم هجرتهم.

وأوضح أديب، أن كل طبيب حر في قراره بما في ذلك السفر للعمل بالخارج، لكنّ الاستمرار في هجرة الأطباء يظل أمر خطيرًا، نظرًا لحساسية دورهم.

ولفت إلى أنه لا ينظر إلى الأمر من منظور شخصي فهو قادر على التصرف لكن الأمر يجب أن يتم معالجته على مستوى الدولة، مجددا التأكيد على أنه لا يعارض سفر الأطباء للعمل بالخارج لكنه يظل منشغلًا المواطنين أيضًا.

وشدد على أنه في الفترات التي تشهد أزمات اقتصادية، فإنّ السائد يكون بحث كل طرف عن مصلحته الشخصية، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعي.

ونوه بأن هناك أزمة اقتصادية تمر بها الدولة، وبالتالي ليس بمقدورها تقديم كل ما هو ممكن للأطباء.