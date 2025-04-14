روسيا: الغارة الجوية على سومي استهدفت اجتماعا لقادة عسكريين أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الغارة الجوية على مدينة سومي، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، استهدفت اجتماعا لقادة عسكريين بالجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن أكثر من 60 جنديا أوكرانيا قتلوا بصاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم"، مؤكدة تقارير أوكرانية سابقة عن هجوم صاروخي روسي مزدوج.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الغارة التي استهدفت وسط مدينة سومي، صباح أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، وإصابة 117 شخصا.

ولم يشر الجانب الأوكراني إلى عقد أي اجتماع لقادة عسكريين، ولكنه من المتعارف عليه أن الجيش الأوكراني لا يكشف عن أي معلومات عن خسائره.

وأظهرت الصور الواردة من موقع الهجوم دمارا شديدا لحق بجامعة سومي الحكومية والمنطقة المحيطة بها.