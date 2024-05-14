 الحوثي: 4 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة - بوابة الشروق
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الحوثي: 4 غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:12 م

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في اليمن في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة الدولي.
وذكرت القناة أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بـ4 غارات"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو بريطانيا حول هذه الغارات.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، استهدفت جماعة الحوثي منذ نوفمبر سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات بدون طيار، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ 12 يناير 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

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