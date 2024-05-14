محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف الجارية في شارع التنظيم والإدارة بحي الجنوب

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف في شارع التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة، امتداداً من كورنيش النيل باتجاه الغرب حتى شارع الحرية، بطول 400 متر وعرض 16 متراً تقريبا.

يأتي ذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، وذلك في إطار التزام المحافظة بتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم سبل الراحة والسلامة في تنقلاتهم اليومية.

رافق المحافظ خلال الجولة نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد المحافظ على الجهات المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأعمال الرصف ومراعاة المواصفات الفنية، مع التأكيد على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لفرق العمل، في مختلف المواقع ومنها رصف شارع السادات بالخشابة، وشارع المزارع وتفرعاتهما حتى طريق القاهرة - أسوان الزراعي بحي غرب المدينة، وشارع بن خصيب بحي وسط المدينة، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام الحالي، لتحسين وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتوفير طرق آمنة وسلسة لحركة المرور.

وخلال جولته بحي جنوب ومنطقة أبو هلال التقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مقترحاتهم، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بجميع الشوارع والميادين.