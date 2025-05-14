ميناء دمياط: استقبال 12 سفينة ومغادرة 9 سفن أخرى

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة وغادرته 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 28 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 40815 طنا، تشتمل على 11558 طن يوريا، و16146 طن كلينكر، و1300 طن أسمنت معبأ، و4560 طن مولاس، و700 طن علف بنجر، و205 أطنان ملح معبأ، و6346 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44498 طنا، تشتمل على 24500 طن ذرة، و9525 طن أبلاكاش، و1103 أطنان خشب زان، و370 طن حديد كمر، و9000 طن فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 142 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 674 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2643 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 11581 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 45812 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1197 طن قمح، متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5873 شاحنة.