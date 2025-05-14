مذكرة تفاهم بين قطر وأمريكا لشراء 160 طائرة بوينج بمبلغ 200 مليار دولار

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وقع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مذكرة تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال الطيران تعد الأكبر في التاريخ .

وتقضي مذكرة التفاهم بشراء دولة قطر طائرات بوينج بقيمة 200 مليار دولار، بإجمالي 160 طائرة بوينج، وبذلك تكسر الرقم القياسي لأكبر صفقة طيران في التاريخ على حد وصف الرئيس الأمريكي ترامب خلال مؤتمر صحفي لتوقيع الاتفاقية حضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وجاء التوقيع بعد ساعات قليلة من وصول الرئيس ترامب للدوحة قادماً من السعودية، وكان في مقدمة مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر ضمن جولة خليجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومناقشة قضايا إقليمية ملحة.

وتم على هامش الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين .

الاتفاقية الأولى تمت في مجال الطيران، ووقعها عن الجانب القطري المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وعن الجانب الأمريكي كيلي أوربك، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج .

كما تشمل الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون في مجال صناعة الطيران، وتوسيع الأسطول الجوي القطري.

أما الاتفاقية الثانية، فكانت في مجال الدفاع، ووقعها من الجانب القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الدفاع، وعن الجانب الأمريكي وزير الدفاع، وتأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق الأمني بين البلدين.

واختتمت مذكرات التفاهم بتوقيع اتفاقية ثالثة في المجال التكنولوجي، ووقعها الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس دونالد ترامب شخصياً، وهي تهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما المستقبلية في القطاعات الحيوية.