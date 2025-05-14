 معهد الفلك: زلزال كريت وقع شمال رشيد.. ولا خسائر في الأرواح أو الممتلكات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معهد الفلك: زلزال كريت وقع شمال رشيد.. ولا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 2:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 2:36 ص

قال الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، هزة أرضية على بُعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلي:

  • تاريخ الحدوث: 14 مايو 2025

  • وقت الحدوث: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي

  • القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر

  • خط العرض: 35.12° شمالًا

  • خط الطول: 27.0° شرقًا

  • العمق: 76 كم

وأكد الدكتور طه رابح أن المعهد تلقى بلاغات من المواطنين تفيد بالشعور بالهزة الأرضية في عدد من المناطق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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