قال الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025، هزة أرضية على بُعد 631 كيلومترًا شمال مدينة رشيد.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلي:

تاريخ الحدوث: 14 مايو 2025

وقت الحدوث: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.12° شمالًا

خط الطول: 27.0° شرقًا

العمق: 76 كم

وأكد الدكتور طه رابح أن المعهد تلقى بلاغات من المواطنين تفيد بالشعور بالهزة الأرضية في عدد من المناطق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.