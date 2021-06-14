حماس: لا نعول على أي تغيير في «حكومات الاحتلال»

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري عدم تعويل حركته على أي تغيير في "حكومات الاحتلال الإسرائيلي".

وقال أبو زهري في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مساء اليوم الأحد: "لا نعول على أي تغيير في حكومات الاحتلال، فهي موحده على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية".

واعتبر أن سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو هو "أحد التداعيات المتلاحقة لانتصار المقاومة في معركة سيف القدس"، بحسب ما نقلته وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء.

ووافق النواب الإسرائيليون بهامش ضئيل على حكومة ائتلافية جديدة، ما يضع نهاية لحقبة بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء لمدة 12 عاما.

وتولى منصبه السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت /49 عاما/ من حزب يمينا الصغير، وهو عضو واحد في ائتلاف مؤلف بشكل غير مسبوق من ثمانية أحزاب تغطي المشهد الأيديولوجي في إسرائيل.

وصوت أعضاء الكنيست لصالح الحكومة بأغلبية بسيطة بلغت 60 إلى 59 في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وأدى بينيت، وهو وزير دفاع سابق وكان حليفا لنتنياهو في وقت من الأوقات، اليمين في غضون دقائق من نيله ثقة الكنيست. وأظهر التليفزيون الإسرائيلي بينيت وهو يصافح نتنياهو بعد التصويت.

وبعد عامين من توليه المنصب، من المفترض أن يفسح بينيت الطريق أمام السياسي الوسطي يائير لبيد /57 عاما/، لتولي المنصب، وفق خطة تناوب لرئاسة الوزراء.

ويقود لبيد حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، الذي حل ثانيا بعد حزب الليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات مارس الماضي، وهي الرابعة خلال عامين من الشلل السياسي، حيث يأمل بينيت ولبيد أن يضع تحالفهما نهاية لذلك.

وبلور لبيد اتفاق الائتلاف بين ثمانية أحزاب في الحكومة الجديدة.

وتشمل الأحزاب جميع الأطياف السياسية، وهي لا تشترك في شيء سوى في الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، ما يجعل الكثير من المحللين يتشككون في فرص الائتلاف بالبقاء في السلطة فترة طويلة.

ولا يزال نتنياهو يترأس حزب الليكود، وسوف يقود المعارضة الآن في البرلمان.

وتحدث بالكنيست مع اقتراب عملية التصويت، وتعهد بالعمل مع المعارضة لإسقاط حكومة بينيت.