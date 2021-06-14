 وفد وزاري فلسطيني يزور القاهرة للتنسيق المشترك حول إعمار قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد وزاري فلسطيني يزور القاهرة للتنسيق المشترك حول إعمار قطاع غزة

غزة
غزة
هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:35 م
يزور وفد وزاري فلسطيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء، القاهرة للتنسيق المشترك حول إعمار قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمر، خلال زيارته للقاهرة، على أهمية التنسيق مع مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

ونقل «أبو عمر» شكر وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية.

وشهدت الزيارة ترحيبًا حكوميًا فلسطينيًا بالجهود المصرية المبذولة تجاه قطاع غزة، والتنسيق المشترك مع مصر لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار القطاع.

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