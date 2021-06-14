 رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تحتاج إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة تحتاج إلى إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 1:57 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 1:57 م
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم، مضيفا أن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل.

وحذر أشتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين - من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

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