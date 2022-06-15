حماة الوطن: مشاركة جميع التيارات السياسية في الحوار الوطني توحيد للصف

قال اللواء طارق نصر أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الحزب كان يعمل على ملف بناء الوعي لدى المواطن خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هذا العمل جاء في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بهذا الملف.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء الثلاثاء، أن حزب حماة وطن مع بدء دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، شرع في وضع رؤية حزبية لمحاور هذا الحوار، من بينها المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي والحريات.

وأوضح أن مشاركة جميع التيارات السياسية في وضع آلية العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، يصب في صالح توحيد الصف وإعلاء مصلحة الوطن.

وعن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال إنّ الحزب قدم رؤيته بشأن هذا الملف لإدارة الحوار الوطني المتمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووصف اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا لإدارة الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي أمينا عاما، بأنه اختيار موفق من قبل الأكاديمية نظرا لأنهما لا ينتميان لأي حزب، ولن يكون لهما أي تأثير على توجيه الحوار.