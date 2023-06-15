ارتفاع مخزون النفط في أمريكا

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 92ر7 مليون برميل، مع ارتفاع المخزون في مركز التخزين الرئيسي في منطقة كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أعلى مستوياته منذ 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأسبوع الماضي إلى 1ر467 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 3ر1 مليون برميل.

كما ارتفع مخزون المكررات النفطية بمقدار 1ر2 مليون برميل إلى 9ر113 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 1ر2 مليون برميل أيضا إلى 9ر220 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1ر2 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، ورغم ذلك مازال المعدل أعلى من المتوسط خلال الشهور الأخيرة.

وتراجعت كميات الخام التي تم تكريرها خلال الأسبوع الماضي بمقدار 61 ألف برميل يوميا.