ما حكم توزيع الأموال بدلا من ذبح الأضحية؟ المفتي يوضح

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على التساؤل حول جواز توزيع الأموال على الفقراء بدلًا من ذبح الأضحية.

وقال خلال لقاء لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن الأصل في الأضحية هو الذبح، لا التصدق، مشددًا أن الشعيرة تتحقق بالذبح من الأنعام.

وأوضح: «إذا أراد الفرد عدم الذبح لسبب أو آخر وتوفرت لديه المقدرة ، فلا مانع من التصدق على الفقراء والمساكين؛ لكن في هذه الحالة لا يحقق شعيرة الأضحية التي تتحقق بالذبح من الأنعام».

وردا على تساؤل الإعلامي حمدي رزق «هل يجوز التضحية بديك أو أرنب.. لأنني قرأت بعض الآراء التي قالت إنه يجوز التضحية بديك أو أرنب! فهل ذلك صحيح؟».

وقال المفتي: «ليست سخرية بالعكس، هناك آراء تقول ذلك؛ لكن المستقر عليه والذي يتفق عليه جماهير أهل العلم وهو الرأي المعتبر الذي دلت عليه نصوص القرآن الكريم في قوله تعالى «وبهيمة الأنعام» التي يفسرها العلماء ويطلقونها على 3 أنواع هي الإبل والبقر والجاموس أو الأغنام من الخراف أو الماعز».

وأضاف أن الأغنام واحدها، سواء كبش أو ماعز؛ يجزي عن الإنسان المضحي وأسرته، منوها أنه لا يوجد شراكة بين أخوين في كبش واحد حتى رغم الأزمة الاقتصادية.

وتابع: «إذا لم يكن الإنسان قادرًا فالتكليف يسقط عنه»، مشيرًا إلى أن الابل يغني عن 7 أفراد، وكذلك البقر و الجاموس.