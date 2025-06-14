مقتل شخصين إثر اصطدام شاحنة بسيارة في ماليزيا

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخران إثر حادث تصادم شاحنة وسيارة على طريق جالان كوانتان- ماران السريع بعد ظهر اليوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية.

ويعتقد أن حادث التصادم، الذي وقع حوالي الساعة 1530 مساء، حدث عندما فقد سائق الشاحنة، التي كانت في طريقها من جوهور إلى كوانتان، السيطرة عليها وانحرفت إلى طريق السيارات القادمة من الاتجاه المقابل، لتصطدم بسيارة من طراز تويوتا فيوس.

وقال وان محمد زهاري رئيس الشرطة المحلية إن نوريهان مصطفى - 57 عاما، التي كانت في المقعد الخلفي للسيارة توفيت في موقع الحادث.

وتم نقل جايافارمان موروجان - 24 عاما، سائق الشاحنة إلى المستشفى لكنه توفي في قسم الطوارئ لاحقا.