إيران تبدأ رابع موجة من هجومها الصاروخي على إسرائيل

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بدأت إيران رابع موجة من هجومها على إسرائيل، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وقال الجيش في بيان، فجر السبت، إن إيران بدأت شن هجوم جديد على إسرائيل، متضمنا موجة جديدة من الصواريخ.

وأوضح أنه يعمل على اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران. فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استنفارًا في شمال إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش، بانطلاق صفارات الإنذار في مواقع عدة شمال إسرائيل.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

ومساء الجمعة، بدأت إيران في الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأسفر الرد عن مقتل إسرائيلية وإصابة 70 على الأقل بينهم اثنان بجروح خطيرة، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وفق إعلام عبري.