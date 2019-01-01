«بالم هيلز» تطلب من «الإسكان» إصدار تراخيص تطوير 365 فدانا فى مشروع بادية

خاطبت شركة بالم هيلز للتعمير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على التراخيص اللازمة لتطوير 365 فدانا ضمن مشروع بادية بمدينة أكتوبر، تبعا لتصريحات مصادر بوزارة الاسكان.

أضافت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الهيئة بصدد إصدار التراخيص للشركة، والتى تتعلق بإنشاء عدد من الفيلات على مساحة 365 فدانا ضمن مشروعها بادية البالغ إجمالى مساحته 3000 فدان، تتولى بالم هيلز تطويره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وحصلت «بالم هيلز» على القرار الوزارى للمرحلة الأولى من المشروع الجارى تنفيذها فى الوقت الجارى.

وتبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية النقدية من إيرادات مشروع «بادية» الذى يجرى تنفيذه غرب القاهرة نحو 26%، بخلاف الحصة العينية.

ووقعت شركة بالم هيلز عقد شراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مايو من العام الماضى لتخصيص 3 آلاف فدان بمدينة السادس من أكتوبر لمشروع مدينة «بادية»، بقيمة استثمارية إجمالية 320 مليار جنيه على مدارى 12 عاما وتتراوح المبيعات المقدرة للمشروع ما بين 470 ــ 480 مليار جنيه.

وحققت بالم هيلز خلال الربع الأول من العام الجارى صافى أرباح بلغ 141.161 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 224.151 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 37.02 %، كما تراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من 2019 لتصل إلى 958.082 مليون جنيه، مقابل 1.465 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.

ووقعت شركة أركان بالم للاستثمار العقارى ــ التابعة لشركة بالم هيلز ــ فى مارس الماضى عقدا مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.