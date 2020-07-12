فرض الحجر الصحي بسبب طاعون الخنازير في الشرق الأقصى الروسي

أعلنت السلطات المحلية في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، عن فرض الحجر الصحي في إحدى مناطق الإقليم بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الإفريقي.

وذكر بيان لسلطات إقليم بريموريه اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، أنه تم رصد حالات الإصابة بطاعون الخنازير في قريتين بمنطقة كيروفسكي بالإقليم، مشيرا إلى أن الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم في المنطقة.

وأضاف البيان، أنه تمت إقامة حواجز على حدود منطقة مجاورة مهددة بالعدوى.

يُذكر أن نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، ولكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.