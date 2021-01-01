الولايات المتحدة وأستراليا تبحثان تطورات جائحة كورونا وتعزيز السلام في المنطقة

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أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية والتجارة الأسترالية جان آدامز لتهنئتها على منصبها الجديد.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وأستراليا حول العالم، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.

وسلطت شيرمان الضوء على العمل المهم الذي تقوم به المجموعة الرباعية (كواد) وأعربت عن مخاوفها بشأن التطورات الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما ناقش المسؤولان جائحة كوفيد-19 والفرص المتاحة لمواصلة التعاون مع الشركاء والحلفاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.