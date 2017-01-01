ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للمباراة النهائية ببطولة ويمبلدون للتنس للرجال عقب فوزه على الإيطالي جانيك سينر 6/ 3 و6 / 4 و7 / 6 (7 / 4) ، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي من البطولة.وأصبحت هذه هي المرة التاسعة التي يصعد فيها ديوكوفيتش للمباراة.

وكان هذا الانتصار هو الرابع و الثلاثين على التوالي لديوكوفيتش /36 عاما/ في ويمبلدون.

وكانت آخر مرة خسر فيها ديوكوفيتش في البطولة في دور الثمانية في نسخة 2017.

ويهدف ديوكوفيتش للفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غد الأحد، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل ميدفيديف.

وفي حال فوز ديوكوفيتش باللقب سيعادل رقم السويسري روجيه فيدرر، الذي اعتزل العام الماضي.

وقال ديوكوفيتش عقب المباراة :"مباريات الدور قبل النهائي دائما ما تكون متقاربة. النتيجة لا تظهر مدى التقارب في المباراة".

وأضاف :"كان بإمكان جانيك أن يفوز بالمجموعة الثالثة. أضاع بعض الفرص وأهداني الشوط الفاصل. أظهر أنه قائد للجيل الجديد".