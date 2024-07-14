قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد، مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، مضيفة أن «العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الأحد، أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة، وتكون سحب منخفضة ومتوسطة تساعد على تلطيف الأجواء.

وأوضحت أن «العظمى المحسوسة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة»، موضحة أن «الطقس حار رطب نهارًا في المحافظات الشمالية، وشديد الحرارة رطب على المحافظات الجنوبية».

وذكرت أن البلاد تتأثر ليلًا بنشاط رياح ملحوظ، تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم / الساعة؛ يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء.

وأكدت أن نشاط الرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بشكل ملحوظ وكبير لتتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، قائلة إنها غير مؤهلة لأعمال التنزه والسباحة.

وقالت إن البحر المتوسط مؤهل فقط لأعمال الصيد والملاحة البحرية، مؤكدة أن «البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة والتنزه».

وتوقعت استمرار تلك الأجواء حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم تتجه درجات الحرارة إلى الارتفاع بحلول الأربعاء؛ لتتأثر البلاد بموجة جديدة شديدة الحرارة.