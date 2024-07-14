فيصل يقود هجوم المنتخب الأولمبي لمواجهة أوكرانيا

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي التشكيل الذي يخوض به مباراة أوكرانيا الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2024.
ويضم التشكيل كل من :-
حراسة المرمى: حمزة علاء
الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس
الوسط: محمد النني – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا
الهجوم: أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل – أسامة فيصل
وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: أحمد عاطف – محمود صابر- زياد كمال – محمد محمد هيثم – مصطفى سعد – محمد طارق – علي محمد – محمد أحمد السيد – بلال مظهر – محمد حمدي – أحمد سيد عبدالنبي.