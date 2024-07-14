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فيصل يقود هجوم المنتخب الأولمبي لمواجهة أوكرانيا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 6:16 م

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي التشكيل الذي يخوض به مباراة أوكرانيا الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو 2024.

ويضم التشكيل كل من :-

حراسة المرمى:  حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبدالمجيد – كريم الدبيس

الوسط: محمد النني – محمد شحاتة – أحمد نبيل كوكا

الهجوم: أحمد سيد زيزو – إبراهيم عادل – أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: أحمد عاطف – محمود صابر- زياد كمال – محمد محمد هيثم – مصطفى سعد – محمد طارق – علي محمد – محمد أحمد السيد – بلال مظهر – محمد حمدي – أحمد سيد عبدالنبي.


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