تامر أمين يظهر مرتديا نظارة سوداء: الحمد الله على الابتلاء

عاد الإعلامي تامر أمين، للظهور على الشاشة مرتديا «نظارة شمسية» بعد غياب لعدة أسابيع خضع خلالها لعملية جراحية في عينه اليسرى.

وحرص خلال عودته لتقديم برنامجه «آخر النهار» عبر فضائية «النهار» مساء السبت، على شكر جمهوره على دعواتهم وسؤالهم خلال فترة غيابه، قائلا: «شكرا من هنا لبكرا لكل دعوة حلوة، وكل سؤال سألتموه عني في غيابي، بعد الوعكة التي ألمت بيَ في عينى اليسرى، شكرًا من القلب على كل دعواتكم المخلصة بظهر الغيب أو على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها صونا للعشرة بيننا على مدى أكثر من 25 عاما».

وطمأن «أمين» جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويتماثل للشفاء بعد أن تكللت عمليته بالنجاح، متابعا:« الحمد لله الذي ابتلانا والحمد الله الذي عافانا وشفانا، ربنا قدر ولطف كان عندي مشكلة كبيرة في عيني اليسرى، وكان لا بد من عملية جراحية عاجلة وثقيلة».

وأوضح أنه خضع لتخدير كامل لمدة 4 ساعات ونصف الساعة خلال العملية التي تكللت بالنجاح، قائلا: «كانت عملية ثقيلة بمعنى الكلمة، لكن الحمد الله الذي قدر فلطف، والحمد الله على ابتلائه، أنا راضي به وإن شاء الله ماشي في سكة العلاج».

وحول ظهوره مرتديا نظارة، أوضح أنه لا يزال في مرحلة العلاج وأن ارتداء النظارة ضروري في هذه الفترة لحماية عينه بناء على تعليمات الطبيب، مضيفا: «الجمهور وحشني فقررت أرجع لحضراتكم ومعلش استحملوني في لبس النظارة عمر النظارة ما تحول بيني وبينكم أو أي شيء يمنع تواصلنا، لكن الدكتور نصحني ارتدي نظارة داكنة حتى تمنع الإضاءة أو أشعة الشمس أو أي تراب من الوصول لعيني».