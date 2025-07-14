وقفة احتجاجية في كاليفورنيا لوقف فوري للنار في غزة

نظّمت منظمات حقوقية وإنسانية بمدينة سان بيدرو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقفة احتجاجية جديدة ضمن سلسلة فعاليات أسبوعية، تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكان من بين المشاركين في التظاهرة حركة "كودبينك سان بيدرو" و"فري برس"، حيث احتشد العشرات أمام مجمع "ساوث باي جاليريا" التجاري رافعين شعار: "لا عودة للحياة الطبيعية حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وتأتي الفعالية في إطار حملة مستمرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة الإدارة الأمريكية بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وإنهاء ما وصفه المنظمون بـ"الصمت الدولي تجاه المجازر اليومية في غزة".

وأكد المتحدثون أن "الاحتجاجات ستستمر أسبوعيًا حتى يتحقق وقف فوري للحرب، وتتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين".