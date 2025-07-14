كشفت الطالبة حبيبة سعد، الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية «نظام 3 سنوات» بتخصص فني الآلات الكهربائية، بمجموع 99.86%، عن سر تفوقها وسبب اختيارها الالتحاق بالمدارس الفنية.

وفي مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، قالت حبيبة إنها اختارت التعليم الفني بدلاً من الثانوية العامة بهدف تخفيف العبء عن أسرتها، خاصة مع وجود شقيق لها في مرحلة الثانوية العامة أيضًا.

وأوضحت الطالبة أن سر تفوقها يكمن في اجتهادها المستمر، حيث كانت تذاكر لساعات طويلة، وتسهر أحيانًا وتستيقظ مبكرًا لإكمال دراستها.

وأكدت أنها لم تلجأ إلى الدروس الخصوصية في الصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي، لكنها في استعانت الصف الثالث ببعض الدروس؛ استعدادًا للامتحانات النهائية.

وحول سر نجاحها، أكدت حبيبة أن التنظيم الجيد للوقت والاعتماد على نفسها في المذاكرة، إلى جانب الدعم المستمر من أسرتها، كانا العاملين الرئيسيين في تحقيق هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أن التعليم الفني أصبح فرصة حقيقية لمن يخطط لمستقبله ويجتهد في العمل.