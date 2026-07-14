محافظ الوادي الجديد تعتمد حركة رؤساء المراكز ونوابهم وعددًا من القيادات المحلية

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حركة تغيير وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم، إلى جانب عدد من القيادات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي.

وأكدت المحافظ أن الحركة ترتكز على تعزيز آليات متابعة وتقييم الأداء، واختيار العناصر الأكثر كفاءة، بما يدعم بناء صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية، ويسهم في تحقيق معدلات إنجاز أعلى داخل الوحدات المحلية.

وشملت الحركة ما يلي:

مركز الخارجة:

جهاد المتولي محمد، رئيسًا لمركز الخارجة.

ياسر عبد التواب محمود، نائبًا أول لرئيس المركز.

محمد حسام الدين أدهم، نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.



مركز الداخلة:

ياسر كمال الدين، رئيسًا لمركز الداخلة.

ماهر حسين محمد، نائبًا أول لرئيس المركز.

محمد أحمد محمود، نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.



مركز الفرافرة:

سلامة علي محمد، رئيسًا لمركز الفرافرة.

إبراهيم صالح محمد، نائبًا أول لرئيس المركز.

محمد محمود نصر، نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.



مركز باريس:

علي نجاح محمد، رئيسًا لمركز باريس.

السيد سيف الدين سيد، نائبًا أول لرئيس المركز.

عطية خليل عبد الوهاب، نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.



مركز بلاط:

عمار منصور محمد، رئيسًا لمركز بلاط.

محمد محمود زين، نائبًا أول لرئيس المركز.

كامل محمد محمد، نائبًا ثانيًا لرئيس المركز.

كما تضمنت الحركة تولي محمد ضاحي دمرداش مديرًا لإدارة المجالس المحلية واللجان، وعلاء سماسيري محمد مديرًا لمجمع التمور التابع للمحافظة، وتكليف حامد محمد عبد الله قائمًا بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.