وزير الخارجية اليوناني متفائل بتفادي صراع في شرق المتوسط

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إنه يأمل أن تتصرف كل أطراف النزاع في شرق البحر المتوسط وفقا للقانون الدولي وعدم نشوب صراع.



وأضاف للصحفيين بعدما ناقش مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في فيينا نزاع اليونان مع تركيا بسبب التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط: "يحدوني الأمل في عدم نشوب صراع... إذا التزم الجميع بالقانون الدولي.. القانون الدولي للبحار"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وكان مصدر دفاعي يوناني، قال، اليوم، إن اصطداما خفيفا وقع بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية يوم الأربعاء الماضى خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط، واصفا ما جرى بأنه "حادث".



وجاءت تلك التصريحات قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، لمناقشة الوضع في شرق المتوسط.



كانت سفينة المسح التركية أوروتش رئيس تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية، قرب عدد من الفرقاطات اليونانية، واقتربت إحدى هذه الفرقاطات، وهي الفرقاطة "ليمنوس"، من سفينة المسح عندما تقاطعت مع مسار إحدى سفن الحراسة البحرية التركية "كمال رئيس"، وفقا لوكالة رويترز.



وقال المصدر الدفاعي إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية.



وأضاف المصدر: "لقد كان حادثا"، وتابع أن ليمنوس لم يلحق بها أضرار.