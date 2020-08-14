مصرع شخص وإصابة آخر بسبب سقوط شرفة منزل سكني بالمحلة الكبرى

شهدت منطقه البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، واقعة مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سقوط شرفة منزل سكني مكون من ٥ طوابق بشكل مفاجئ.



وخصصت سيارتي إسعاف لنقل الضحية والمصاب إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه.



وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار شرفة عقار سكني بدائرة القسم؛ وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتم معاينة موقع انهيار الشرفة والتأكد من سلامة السكان القاطنين للمنزل المذكور حفاظا على أرواحهم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.