غيب الموت اليوم، الفنانة الكبيرة شويكار، عن عمر يناهز 82 سنة، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها مساء أمس الخميس إلى إحدى مستشفيات المهندسين، ولكن حالتها لم تستقر لترحل بعد مسيرة فنية طويلة، كان آخرها في السينما فيلم "كلمني شكرا" من إخراج خالد يوسف عام 2010، أما في الدراما فكان آخر ظهور لها في مسلسل "سر علني" عام 2012.

وذكرت بعض المصادر أن الفنانة الراحلة ، سيتم تشييع جنازتها اليوم السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

شويكار، التي ولدت بمدينة الأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، قبل أن يكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب بعد أن وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار ثلاث مرات، أشهرها من الفنان فؤاد المهندس الذي كونت معه واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، حيث قدما معا حوالي 25 فيلما منها و"اعترافات زوج"، و"فيفا زلاطا"، و"شنبو في المصيدة"، و"أخطر رجل في العالم"، و"أنت اللي قتلت بابايا"، ومطاردة غرامية، وكذلك على خشبة المسرح من خلال عدة عروض أبرزها "سيدتي الجميلة"، و"سك علي بناتك".