نيس يلقن ليل درسا قاسيا في الدوري الفرنسي

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لقن فريق نيس مضيفه ليل حامل اللقب درسا قاسيا وفاز عليه 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبعد مضي دقيقة واحدة من البداية افتتح كاسبر دولبيرج التسجيل لنيس وبعدها بأربع دقائق فقط أضاف هشام بوداوي الهدف الثاني.

وأحرز أمين جويري الهدف الثالث لنيس من ضربة جزاء في الدقيقة 45 قبل ان يختتم دولبيرج التسجيل في الدقيقة 64 بإحرازه الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف.

وألغى الحكم هدفا سجله أمين جويري لنيس في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد نيس إلى أربع نقاط ليصعد للصدارة مؤقتا وتوقف رصيد ليل عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.