الدفاع التايوانية: الجيش الصيني نشر 22 طائرة و6 سفن حربية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أن الجيش الصيني نشر 22 طائرة و6 سفن حربية حتى مساء اليوم الأحد، وعبرت 10 طائرات منها خط الوسط في مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء التايوانية الرسمية "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية، إلى أن الـ10 طائرات الصينية كان بينها 4 طائرات من طراز "سوخوي سو-30"، وطائرتان من طراز تشنجدو "جيه-10"، وطائرتان من طراز شينيانج "جيه-11"، وطائرتان من طراز شينيانج "جيه-16"، بينما دخلت طائرة الإنذار المبكر والمراقبة شانشي "KJ-500" الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وأوضحت الوزارة أنها ردًا على التحركات الصينية، فإن تايوان راقبت الأوضاع بدوريات جوية قتالية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ أرضية.

يُذكر أن الخط الأوسط في مضيق تايوان هو حدود غير رسمية، والتي شهدت مؤخرا عبور العديد من الطائرات الصينية ضمن تدريبات عسكرية واسعة أطلقتها الصين يوم 4 أغسطس الجاري، وذلك بعد يوم من انتهاء زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان في مطلع الشهر الجاري.