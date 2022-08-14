رئيس أوكرانيا يتوعد باستهداف الجنود الروس في محطة زابوريجيا النووية

ولم يكشف زيلينسكي عن المزيد من التفاصيل، مكرّراً اتهاماته لروسيا بأنها تستخدم المحطة النووية للابتزاز.

وكانت مجموعة دول السبع، دعت موسكو إلى سحب قواتها من المحطة.

وحذّرت وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وقت سابق من "استفزازات" روسية في محيط المنشأة.

وقال عمدة البلدة التي تستضيف المحطة من منفاه، إن المنشأة أصبحت حديثاً معرّضة للقصف الروسي.

لكن المسؤول الروسي داخل زابوروجيا كتب على تلغرام إن القوات الأوكرانية قامت بقصف المحطة.

بينما اتهم مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، روسيا بـ"ضرب جزء من المحطة النووية، حيث تولّد الطاقة التي تغذي جنوبي أوكرانيا".

وكتب بودولياك على تويتر قائلاً إن "الهدف من ذلك هو فصلنا (عن المحطة) واتهام الجيش الأوكراني بذلك".

وزعمت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن القوات الروسية نصبت مدافع هاوتزر في البلدة المجاورة ورفعت عليها الأعلام الأوكرانية.