السجن المؤبد للمتهم بقتل شاب في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 10558 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2024، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بمركز الزقازيق.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حمادة محمد رمضان؛ إثر خلافات سابقة بينهم بمركز الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بينهم، حيث لاحق المجني عليه عقب فراره منه حال مشاجرة الأخير للأهالي بمكان ارتكاب الواقعة محرزا سلاحا ناريا (فرد خرطوش) وما أن أبصره حتى اطلق عيارا ناريا صوبه استقر بصدر المجني عليه فسقط أرضا وسط محاولات يائسة من المجني عليه للمقاومة، ثم توالى التعدي عليه بالضرب بقدمه بعده ركلات في رأسه فأحدث ما به إصابات، والثابتة بمناظرة النيابة العامة للجثمان، وما أورده تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين في التحقيق.